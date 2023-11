Scuola nel caos dopo il maltempo. Spazi già ridotti per il cantiere: "E ora ci piove anche dentro"

EMPOLI

Ai disagi dovuti ai lavori di adeguamento sismico nella sede di via Bonistallo, si sono aggiunti quelli legati al nubifragio dello scorso 2 novembre. Risultato: l’istituto "Fermi", al momento, non ha un locale per segreteria, presidenza e vicepresidenza, né spazi laboratoriali, perché entrambi i laboratori linguistici sono occupati da classi proprio per permettere i lavori di adeguamento e far fronte all’ultima emergenza. "La situazione è di grande caos – spiega il dirigente Gaetano Flaviano – Al cantiere presente nel lotto A, consegnato a settembre 2022, si sono aggiunti anche i danni del maltempo. In pratica nell’unico locale disponibile per le attività amministrative, ricavato in questa fase di lavori, ci piove dal tetto. Questo da dopo la forte perturbazione della scorsa settimana. Sono andato personalmente a controllare sul tetto: ci sono pozzanghere stagnanti, l’acqua non defluisce e gocciola nei locali sottostanti". Essendo diventata inagibile il preside è stato costretto a chiudere la stanza e a trasferire il personale in un’aula didattica e quest’ultima, a sua volta, è stata spostata in un laboratorio linguistico. "Così – commenta il dirigente – ci siamo giocati anche questo spazio". Ma non è tutto. "Sempre con l’inizio del cantiere – spiega Flaviano – cinque classi dell’istituto tecnico sono state dislocate nel plesso di via Fabiani, abitualmente erano tre e ciò crea difficoltà nella gestione delle attività e dell’orario dei docenti. Mentre il laboratorio informatico 81 presente all’interno del lotto A è stato trasformato in archivio provvisorio".

Per cercare di ridurre i disagi e gestire le difficoltà, il dirigente Flaviano, prima che partissero i lavori, aveva fatto richiesta alla Città Metropolitana di Firenze il posizionamento di tre container nel piazzale dell’istituto per l’inizio di questo anno scolastico. "La mia proposta non si è concretizzata e ora ci ritroviamo con una scuola sottosopra", sottolinea il dirigente che, con tono fermo e deciso, ha delle precise richieste da rivolgere alla Metrocittà. "Stante questa situazione – dice – nella riconsegna del lotto A all’istituto richiedo il suo ripristino e il ricollocamento dell’archivio nei suoi due spazi precedenti, così da poter disporre dei tre laboratori informatici indispensabili per soddisfare tutte le necessità didattiche delle classi, che sono 38, del plesso di via Bonistallo".

