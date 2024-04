Scontro sulla Lamporecchiana. Il 21enne è ancora grave: "Una strada maledetta"

Le condizioni del giovane centauro ricoverato domenica al San Giuseppe dopo lo scontro con un’auto sulla Lamporecchiana restano gravi: stando a quanto si apprende, i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Ma il paziente, per quanto abbia riportato diversi traumi, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno intanto provvedendo a ricostruire la dinamica dell’incidente con i risultati degli esami che dovrebbero essere disponibili nel giro di una settimana. Questi gli ultimi sviluppi legati al violento scontro avvenuto ieri in via Lamporecchiana, fra la moto del ventunenne finito in ospedale e la vettura guidata da una donna di 48 anni. Tra le varie le ipotesi al vaglio degli inquirenti, ci sarebbe attualmente anche quella – assolutamente ancora da dimostrare – che ipotizza una possibile perdita di controllo della moto, per cause in corso di accertamento: dovranno essere i risultati degli esami a confermare o ad archiviare questa pista. Nel frattempo, l’attenzione è giocoforza tornata sul tema della sicurezza stradale. Anche perché la strada che congiunge Vinci e Lamporecchio è già stata in passato teatro di incidenti stradali con feriti, contando quelli che hanno richiesto l’intervento dei sanitari nei due tratti in cui si articola la via. Stando agli ultimi dati specifici resi noti in ordine cronologico da Aci, tra il 2019 e il 2022 la Sp 123 (ossia il tratto vinciano della Sp39) ha fatto registrare sette incidenti con il ferimento di 11 persone. Nel medesimo periodo, anche dalla parte di Lamporecchio è stato riscontrato lo stesso numero di incidenti, con otto feriti: cifre da non sottovalutare.

g.f.