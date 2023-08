Schianto sulla 429 Frontale tra Tir e Moto: Gravissimo 50enne a Castelfiorentino

Uno schianto tremendo tra un mezzo pesante e una moto. A rimanere sull’asfalto con un politrauma in condizioni gravissime è stato il conducente della ’due ruote’, un cinquantenne di Castelfiorentino. L’uomo adesso si trova all’ospedale di Careggi dove sta lottando con tutte le forze. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri in via Ciurini, lungo la vecchia 429, alle porte dell’abitato di Castelfiorentino. A quanto appreso si tratterebbe di una mancata precedenza: uno dei due mezzi coinvolti non avrebbe rispettato la norme del codice della strada in quel punto della rete viaria.

Per ricostruire la dinamica del sinistro è intervenuta la polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa. Sul posto si sono prontamente portati i soccorritori del 118. Vista la gravità della situazione, la centrale operativa ha inviato più mezzi: l’automedica, un’ambulanza e anche l’elisoccorso Pegaso. Le condizioni del motociclista sono apparse subito molto critiche. Infatti, una volta stabilizzato sul posto, l’uomo è stato trasferito sull’elisoccorso e subito trasportato in codice rosso al Centro traumatologico ortopedico fiorentino. Il cinquantenne nel violentissimo impatto ha riportato numerose lesioni interne. I medici si sono riservati la prognosi. Le prossime ore saranno decisive per capire come evolveranno le sue condizioni. Nell’incidente, avvenuto poco prima delle 18 lungo una delle strade maggiormente trafficate della zona, non sono rimasti coinvolti altri veicoli.