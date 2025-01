Scattano i divieti in zona stadio

Cambia la viabilità in zona stadio oggi per la partita Empoli-Lecce delle 15. La chiusura alla viabilità è prevista alle 11 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo. In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio. L’apertura dei cancelli sarà come sempre due ore prima del fischio d’inizio. Per la tifoseria ospite sarà riservato il parcheggio antistante al Palaramini. Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio, sarà previsto presumibilmente dopo le 17. I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio saranno in vigore a partire dalle 11 fino al termine dell’incontro.