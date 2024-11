San Pierino, il nodo del ponte: "Un semaforo pericoloso. Il Comune intervenga subito"

I residenti di San Pierino sono esasperati. Ma non solo loro. Un cittadino si fa portavoce del disagio collettivo. Che riguarda anche i molti cittadini di Fucecchio che devono dirigersi verso San Miniato. "Da diversi mesi e diventato un problema giornaliero fisso, quello del semaforo mobile del ponte di San Pierino: una situazione pericolosissima specialmente adesso che il solo tramonta presto e le tenebre hanno il sopravvento – si legge nella lettera aperta inviata all’amministrazione –. Mi sono trovato in situazioni dove il semaforo era spento dalla mia parte, dall’altra parte non vedevo nessun mezzo, sono entrato sul ponte e mi sono ritrovato una macchina a metà a forte velocità rischiando la collisione. Ovviamente il mezzo aveva ragione per essere passato con il verde dalla sua parte".

Un caso che si ripete pedissequamente. Insieme ai disagi la mattina prima delle 8 quando ci sono pullman di linea rimasti a meta proprio per questa situazione. Poi ci sono i motorini, pericolo anche per loro. "Ora mi chiedo se nel 2024 non e possibile trovare una soluzione con l’azienda appaltatrice del servizio? – attacca il portavoce –. Che non ci sia nessun sistema per segnalare all’azienda che il dispositivo si stia scaricando? È una situazione da risolvere prima possibile prima che succeda il peggio".

La questione è nota in Comune "Avrò fatto 10 segnalazioni alla polizia municipale per questa situazione – aggiunge ancora –. Sono disponibile anche a trovare soluzioni insieme, cosi non va bene". La frazione di San Pierino è anche provata dai lavori sulla 436, la strada di collegamento tra San Miniato e la frazione fucecchiese.