San Pierino cresce. Inaugurato il dehor: "Uno spazio per tutti"

Lo aveva annunciato nel 2023, presentando il rinnovo dei vertici in consiglio: "Tra i progetti futuri? Sicuramente l’ampliamento della superficie della nostra sede, con il dehor. Il popolo d’oltrarno è in continua crescita, gli spazi per le cene non bastano più". Detto, fatto. Dopo anni di impegno e di lavoro l’obiettivo è stato raggiunto. È stato inaugurato ieri nei locali di via del Cedro a San Pierino, il nuovo spazio a servizio degli arancio blu. Il taglio del nastro - non a caso - ha aperto la settimana paliesca.

"L’anno scorso per la cena della vigilia eravamo in 500 – ha detto con orgoglio Alberto Gorelli, presidente del San Pierino e veterano di contrada, che in passato ha ricoperto vari ruoli fra i quali capitano, mangino e vicepresidente –. Quest’anno saremo ancora più numerosi. Stiamo battendo ogni record e questo traguardo raggiunto è quasi come un Palio vinto per noi. Un obiettivo perseguito con la collaborazione di tutti, del consiglio under 18, degli sponsor, di tutti i contradaioli che partecipano e si impegnano ogni giorno".

Una festa aspettando la corsa di domenica. I tempi non sono maturi per i pronostici, "l’incertezza regna sovrana, ma ci sono buone sensazioni. Sarà l’ultimo Palio del capitano Raffaele Arnone, e per questo, sicuramente memorabile".