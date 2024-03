"Salute e tutela sul lavoro", si apre il dibattito

Una tavola rotonda per riflettere su un tema di stringente attualità: "Il valore delle differenze: il genere nella salute e sicurezza sul lavoro". E’ il convegno nazionale, promosso dalla sezione empolese Fidapa in collaborazione con Fondazione Rispetto Inclusione Genere Etica Lavor che si terrà oggi dalle 9.30, nell’auditorium Sesa. Sotto la lente tanti volti del fenomeno: molesti e eviolenza nei luoghi di lavoro e quali azioni per prevenire, strumenti e soluzioni per valutare i rischi con una prospettiva di genere. Ma si parlerà anche di medicina di genere, fra proposte e soluzioni.

L’evento, patrocinato dal Comune di Empoli e condiviso con l’ Associazione degli Avvocati di Empoli e della Valdelsa, prevede i saluti istituzionali del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, della sindaca di Empoli Brenda Barnini e della presidente Adiacent-Gruppo Sesa, Paola Castellacci. Sono previsti gli interventi di Antonella Ninci, avvocata, presidente Fondazione Rigel; Laura Calafà, professoressa ordinaria del diritto del lavoro dell’Università di Verona; Rudy Foddis, professore ordinario di medicina del lavoro dell’Università di Pisa; Mojgan Azadegan, responsabile del Centro di coordinamento regionale salute e medicina di genere; Rossella Orlandi, direttore generale della Fondazione rigel, già dirigente generale dell’Agenzia delle entrate. Modera la tavola rotonda Oriana Calabresi, magistrata.