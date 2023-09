Rotatoria, turismo e imprese. Nardella a tutto campo in Padule: "Presto i lavori a Le Vedute"

Il Padule e la tutela e valorizzazione delle risorse ambientali delle Colline delle Cerbaie. Ma anche le infrastrutture. Come la rotatoria in località Vedute. Durante la visita al Padule, il sindaco della Città Metropolitana di Firenze ha annunciato alcune importanti novità sulla viabilità di zona. Come la rotatoria, appunto, con l’intenzione di avviare i lavori nei prossimi mesi. Il costo complessivo dell’opera è attualmente stimato in 525mila euro (500mila dalla Città Metro e 25mila del Comune di Fucecchio). Tuttavia, a causa dell’aumento dei prezzi dei materiali nella fase di aggiornamento dei documenti economici del progetto esecutivo il costo complessivo potrebbe aumentare di circa un terzo rispetto alla stima attuale.

"Si tratta di un investimento dalla dimensione economica significativa – ha detto il sindaco Nardella – che certamente merita un’opera pubblica strategica di questa portata. Essa riveste infatti un’enorme importanza per la sicurezza stradale, andando a migliorare le condizioni di sicurezza dell’attuale incrocio tra tre strade provinciali", ovvero la Romana Lucchese, la Pesciatina e quella per Poggio Adorno. Uno snodo che, ogni giorno, è attraversato da moltissimi mezzi pesanti che dalle uscite di Altopascio e di Chiesina Uzzanese della Autostrada A11 Firenze-Mare si dirigono nelle zone industriali del Comprensorio del Cuoio. La nuova rotatoria sarà dotata di illuminazione, di idonei attraversamenti pedonali e di altri accorgimenti orientati a ridurre la velocità dei veicoli.

La visita al Padule e l’incontro con il sindaco di Fucecchio, Alessio Spinelli, e la vicesindaca Emma Donnini, si è concluso in un agriturismo nella frazione di Massarella, dove il sindaco Nardella ha avuto modo di incontrare alcune importanti realtà locali come gli associati al Consorzio Toscana Manifatture, con i quali è stato fissato un prossimo incontro sui temi cari agli imprenditori del settore calzaturiero, gli operatori della Cooperativa Colori che a Fucecchio gestisce la residenza sanitaria “Le Vele” e altri progetti di carattere sociale, e con i rappresentanti di Exploring Fucecchio (con il presidente Federico Sgherri e l’assessore al turismo Daniele Cei), un’associazione di promozione turistica che da oltre un anno è impegnata nella creazione di azioni volte a sviluppare proposte turistiche sul territorio.

Con loro Nardella ha valutato anche la possibilità di favorire i flussi turistici verso le bellezze naturalistiche del Padule e quelle storico-artistiche di Fucecchio attraverso la promozione garantita dagli sportelli turistici situati a Firenze.