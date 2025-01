Rotatoria a Le Vedute, senso unico alternato fino aprile per lavori

Ci sono davanti settimane di cantiere e di cambi di viabilità per gestire le operazioni in corso. Sulla strada provinciale 15 Lucchese-Romana per opere di adeguamento di intersezione esistente con realizzazione di una nuova rotatoria in località ´Le Vedute´, scatta il senso unico alternato, nel tratto dal Km 5+500 al km 6+500 nel Comune di Fucecchio, fino al 7 aprile.

Sulla strada provinciale 60 Pesciatina sempre per lo stesso cantiere della realizzazione di una nuova rotatoria il località a Le Vedute, ci sarà senso unico alternato fino alla stessa data di aprile. Lo stesso cantiere impatta anche su un’altra arteria. Sulla strada provinciale 61 di Poggio Adorno ci sarà senso unico alternato. Opera molto attesa. L’incrocio di Vedute è il più pericoloso in assoluto sul territorio di Fucecchio e sarà sostituitodalla rotatoria progettata dalla Città Metropolitana di Firenze. Nei giorni scorsi anche la sindaca aveva sollecitato una spinta alla realizzazione.