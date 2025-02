Rom e Sinti: persecuzioni nel fascismo

EMPOLIProsegue presso la Casa della Memoria in via Livornese ad Empoli la rassegna culturale La biblioteca della Memoria, che tra questo mese di febbraio e quello di marzo vedrà tre presentazioni di libri, a partire da domani fino a martedì 25 marzo, passando per venerdì 21 marzo. Tre pomeriggi in cui la storia del fascismo in Italia e la Resistenza prenderanno vita nei contenuti. Le autrici e gli autori che racconteranno le loro pagine sono: Paola Trevisan, Emilio Chiorazzo, Nicola Coccia, Stefano Gallo e Virginia Tonfoni. Si parte, come detto, domani alle 17.30 con Paola Trevisan, la quale con la partecipazione di Donatella Ascari aprirà questa nuova agenda di presentazioni con il libro “La persecuzione dei Rom e dei Sinti nell’Italia fascista. Storia, etnografia e memorie“. Quale fu l’atteggiamento del fascismo verso coloro che definiva ’zingari’? Come si articolò la persecuzione dei rom e dei sinti e come mai la sua memoria non ha trovato spazio nell’Italia repubblicana? Il volume ricostruisce per la prima volta le politiche anti zingari del regime fascista e la loro ricaduta su rom e sinti che vivevano in Italia. "L’obiettivo di questa rassegna è affrontare temi della resistenza e della deportazione che ancora oggi non sono molto conosciuti e affrontati" ha dichiarato Raffaele Donati (nella foto), consigliere comunale con delega alla Memoria.