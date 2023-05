Ritratti in dono: i bambini colorano la pediatria

Esprimere su carta in maniera unica e personale il proprio ’io’ e poi condividere l’opera per aiutare gli altri. È questo il senso del progetto artistico che ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria Santissima Annunziata di Empoli. Il quadro realizzato dagli studenti, ciascuno con un proprio ritratto, è stato donato alla pediatria dell’ospedale di Empoli. L’opera è stata realizzata dagli alunni della classe quinta sotto la guida di Chiara Lunardi, artista empolese, insieme all’insegnante Rita Guelfi e racchiude 25 autoritratti a matita su carta.

L’obiettivo? Presentare alcuni volti della scuola in modo autentico e vivace ai piccoli coetanei del reparto pediatrico dell’ospedale di Empoli e portare allo stesso tempo un po’ di colore e allegria anche alle loro famiglie in un momento di difficoltà. L’arte ha un potere terapeutico incredibile. Un disegno, un colore, un sorriso possono fare la differenza e rendere meno dura la permanenza in ospedale. I bambini che hanno partecipato al progetto hanno compreso l’importanza di questo gesto e sono felici di poter dare il loro contributo. La direzione sanitaria dell’ospedale insieme alla pediatria ringraziano sentitamente i bambini, le famiglie, gli insegnanti e l’artista Lunardi per i progetti artistici di grande valore realizzati ogni anno.