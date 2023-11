Botte da orbi fuori dal pub. Rissa a colpi di sedie sotto il nubifragio

Empoli (Firenze), 5 novembre – Sedie che volano, ma anche schiaffi, calci e cazzotti tra una ventina di giovanissimi all’esterno di un pub a due passi dalla stazione di Empoli. Il tutto mentre imperversa il nubifragio e siamo in piena allerta meteo. E’ accaduto ieri sera, sabato 4 novembre, nello stesso locale in cui pochi giorni fa una persona era entrata seminando il panico con una mazza da baseball.

La rissa si è scatenata intorno alle 1.50. Quando sono arrivati i carabinieri era già tutto finito e i litiganti si erano dileguati nella notte. Non è intervenuto il 118 e quindi non ci sono stati feriti gravi, soltanto un grande spavento per tutti gli altri clienti che al momento si trovavano nel locale.