Maxi rissa fuori dal pub, licenza sospesa per 15 giorni

Empoli, 8 novembre 2023 – Scattano provvedimenti nei confronti del pub a due passi dalla stazione di Empoli dove lo scorso sabato 4 novembre si era verificata una maxi rissa tra due gruppi. Il questore Maurizio Auriemma ha firmato la sospensione della licenza per 15 giorni. Con la seguente motivazione: “analoghi episodi si sarebbero verificati anche nei mesi scorsi, accompagnati soprattutto durante il fine settimana da numerose richieste di intervento delle forze di polizia per liti (anche con lancio di bottiglie), schiamazzi e disturbo provocato dalla cospicua presenza di avventori attratti dalla vendita di alcolici a basso costo”. Nel provvedimento è evidenziato come sia emersa dai fatti in questione una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Lo scorso 4 novembre l’episodio più grave: una ventina di giovani, molti stranieri, hanno iniziato una maxi rissa, a colpi di sedie, calci e cazzotti e quant’altro. La rissa si è scatenata intorno alle ore 01:50. Arrivati i carabinieri sul posto, i tafferugli erano già finiti e i due gruppi si erano già dileguati. Non ci sono stati feriti gravi, solo un grande spavento per tutti gli altri clienti del pub.