Entra nel pub con una mazza e minaccia i clienti

EMPOLI (Firenze)

Quando lo hanno visto entrare nel locale con in mano una mazza, i clienti hanno strabuzzato gli occhi e hanno temuto il peggio. Attimi di paura nella notte tra sabato e domenica in un pub di Empoli, nella zona della stazione, per un uomo che si è introdotto all’interno del locale con una mazza, sbattuta sul bancone del pub. Nessuno per fortuna è rimasto ferito ma tra i clienti, tra cui molti giovani, ci sono stati momenti di paura. A tal punto che è stato chiesto l’intervento dei carabinieri. Ma all’arrivo dei militari dell’Arma l’uomo (da una prima ricostruzione pare sia di origine marocchina) aveva già fatto perdere le proprie tracce. A raccontare l’accaduto su Facebook è una ragazza di 19 anni che ha vissuto l’episodio in prima persona. "Ogni sera ne succede di ogni, talmente tante che io stessa ho paura a uscire – confessa la giovane –. Questa volta un pazzo è arrivato al pub con una “mazza da baseball” per fare confusione cercando di colpire tutto ciò che aveva davanti e un mio amico ha rischiato di essere colpito". Da tempo la zona della stazione è finita sotto la lente per l’escalation di episodi di criminalità. "Sarà possibile fare qualcosa per mettere in tutela noi ragazzi? – conclude la giovane –. Non ce la facciamo più a vivere tutto questo, non possiamo stare in ansia ogni sera"