Riqualificazione del borgo alto: "Migliorare accesso alla funicolare"

Il borgo di Certaldo Alto sarà oggetto a breve di un intervento da oltre 100mila euro, che dovrà implementare l’illuminazione e "tirarlo a lucido" in vista delle celebrazioni del seicentocinquantesimo anniversario della scomparsa di Giovanni Boccaccio. Ma se il grosso dell’attenzione andrà giocoforza al borgo, occhio a non tralasciare quella che è la via d’accesso privilegiata. Questo, se non altro, è quel che chiedono i consiglieri di Fratelli d’Italia Lucia Masini e Riccardo Borghini. I due esponenti del centrodestra hanno protocollato una mozione per chiedere all’amministrazione di intervenire per il miglioramento dell’accesso alla stazione a monte della funicolare di Certaldo che ad oggi risulta insufficiente al passaggio in entrata e in uscita degli utenti. E per questo motivo, sostengono i consigliere, in alcuni momenti il passaggio in questione risulta indirettamente inibito a persone con ridotta capacità motoria.

"Proponiamo di utilizzare come passaggio pedonale anche il tratto che intercorre tra la rampa e il muro che delimita la stazione stessa – hanno spiegato a tal proposito Masini e Borghini, illustrando l’atto che dovrebbe essere discusso nella prossima seduta del consiglio comunale - togliendo le fioriere e il parapetto in ferro che ostacolano notevolmente il passaggio. Vorremmo quindi impegnare il sindaco a provvedere alla realizzazione di questo modesto ma importante intervento entro l’inizio della prossima stagione turistica".