Riparte il servizio navetta. Potenziati i collegamenti per incentivare il turismo

"Un servizio che, come ogni anno, consentirà ai turisti di raggiungere più agevolmente sia il territorio di Vinci in generale che la casa di Leonardo. A costi tutto sommato contenuti". Il sindaco Giuseppe Torchia ha così presentato il servizio di navette che entrerà in vigore il prossimo 29 marzo e resterà valido sino all’1 novembre 2024. Due le tratte. La prima, extracomunale, collegherà Vinci alla stazione di Empoli e sarà disponibile di domenica e nei giorni festivi alle 10 (con possibilità di un’ulteriore corsa a chiamata alle 19.30). Il secondo itinerario sarà invece interno e collegherà il borgo con Anchiano: i visitatori potranno usufruirne venerdì, sabato, domenica e festivi dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 17, nei periodi 29 marzo-30 giugno e 1 ottobre-1 novembre.

Stessi orari osservati nel periodo estivo (1 luglio-30 settembre), ma con la differenza che i bus saranno disponibili ogni giorno (festivi inclusi). Un provvedimento che mira ad incentivare ulteriormente il turismo, con Vinci che nel corso del 2023 ha fatto registrare 35008 arrivi e 84294 presenze (delle quali 47977 straniere). "Il numero delle presenze turistiche è in crescita soprattutto dalla stagione primaverile fino all’autunno – conclude Torchia – e siamo sicuri che questo servizio sarà apprezzato. In aggiunta alla possibilità offerta dalla “Strada Verde“, in termini di trekking".