Rievocazioni storiche, la città fa rete con altre realtà dell’Italia

Fare rete e promuovere la bellezza e le iniziative delle città accomunate dalla propria storia. E’ quello che è avvenuto lo scorso fine settimana a Narni, in Umbria, in occasione della Corsa all’Anello 2023, la principale manifestazione medievale del Comune umbro, che ha dato spazio anche al progetto Medieval Italy, il cui obiettivo è quello di promuovere e valorizzare i luoghi medievali italiani e le loro rievocazioni storiche. All’incontro ha partecipato l’assessore al turismo del Daniele Cei, che ha accolto l’invito della Rete dei Comuni delle Città medievali, di cui Fucecchio fa parte, per far conoscere anche fuori dai confini toscani le due più importanti rievocazioni storiche fucecchiesi: il Palio e Salamarzana. "L’incontro ci ha permesso di stringere legami con nuove realtà e soprattutto promuovere e far conoscere due delle nostre principali manifestazioni – dice Cei –: il Palio e la festa medievale Salamarzana, due rievocazioni storiche che caratterizzano Fucecchio".