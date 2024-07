Rete idrica, intervento straordinario. Il maxi-piano vale 2 milioni di euro

Un’operazione complessiva da oltre due milioni di euro – in parte coperta dalle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – che lascerà a Certaldo una rete idrica rinnovata e più efficiente. È quanto previsto e finanziato da Acque Spa, con il gestore del servizio idrico integrato che ha conferito ad Ingegnerie Toscane l’incarico per la progettazione esecutiva di risanamento-sostituzione di alcuni tratti di rete idrica sull’intero territorio comunale certaldese. Un progetto approvato in linea tecnica con una delibera di giunta proprio pochi mesi fa, e che vedrà una serie di interventi mirati. Il singolo intervento più oneroso (si parla di circa 762mila euro) riguarderà a quanto pare il tratto tra Borgo Garibaldi e via Togliatti: si parla della sostituzione della rete idrica di distribuzione in ghisa sferoidale e dei relativi allacci idrici d’utenza, per un totale di quaranta nuovi allacci.

Un lavoro simile a quello previsto per via Romana (nel tratto tra via Fiorentina e via Beata Giulia) dove i nuovi allacci dovrebbero invece essere quarantadue (a fronte di un esborso di 431mila euro). L’intervento sulla carta più impegnativo riguarda il lavoro previsto in via delle Regioni, denominato "collegamento rete idrica località Petrazzi" con lo scopo di ridistribuire e ottimizzare la risorsa idrica tra i Comuni di Certaldo e Castelfiorentino. Una nuova tubazione che percorrerà in parte anche la SR429, per un costo di poco inferiore ai 600mila euro. La quarta operazione (da circa 344mila euro) riguarda via Lucarderse, fra Il Palchetto e la frazione Lucardo: qui si tratta in primis di sostituire la tubatura in ferro con una rinnovata in ghisa.

In attesa di eventuali novità da Montelupo per la questione legata al nuovo pozzo sulla Pesa (con l’amministrazione locale che non ha nascosto perplessità per la tenuta e la salvaguardia del livello idrico del fiume cronicamente in sofferenza) Acque è insomma pronta ad intervenire su Certaldo.

G.F.