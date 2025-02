Restyling piazza Boccaccio. Polemica in Parlamento

I lavori di riqualificazione del centro urbano stanno proseguendo, con l’amministrazione che conta di chiudere nella migliore delle ipotesi il cantiere entro i prossimi tre mesi. Ma piazza Boccaccio è tornata a essere motivo di scontro, fra la giunta Campatelli e l’opposizione di centrodestra extra-consiliare. Tutto è iniziato in Parlamento: due giorni fa, il sottosegretario Gianmarco Mazzi ha risposto all’interrogazione presentata dal senatore della Lega Manfredi Potenti, illustrando le peculiarità degli interventi e dicendo che "a lavori conclusi, si potrà finalmente passeggiare ammirando la statua dell’autore trecentesco Boccaccio a 650 anni dalla sua morte".

"Grazie al lavoro della Soprintendenza e alle segnalazioni del gruppo Lega, anche per mezzo di una diffusa raccolta firme, sono state introdotte soluzioni migliorative per tutelare e valorizzare l’area, tra cui il mantenimento del fontanello storico, l’illuminazione della statua di Boccaccio e la salvaguardia delle alberature. Oltre al riutilizzo dei sampietrini – hanno detto Damiano Baldini ed Eliseo Palazzo, esponenti della Lega e consiglieri comunali nella scorsa legislatura – era fondamentale che ogni intervento di restyling urbano non snaturasse l’identità del luogo ma la valorizzasse".

Nell’interrogazione, Potenti ricordava le perplessità nutrite dal Carroccio sulle prime versioni del progetto, attaccando indirettamente il centrosinistra, e il parere negativo del rettore dell’Unistrasi Tomaso Montanari di fine 2023.

E la replica del sindaco Giovanni Campatelli non si è fatta attendere. "Il sottosegretario Mazzi ha spiegato che il progetto punta a valorizzare l’area, sottraendola finalmente al ruolo di parcheggio, e che persino la variante successiva migliora ulteriormente l’intervento – ha detto – e come se non bastasse, ha chiuso con una sentenza inequivocabile, affermando che la Soprintendenza ha dato il via libera al progetto e alla sua variante così che, a lavori ultimati, sia finalmente possibile passeggiare in una piazza riqualificata, ammirando la statua di Boccaccio nel 650° anniversario della sua morte. Evento sul quale ho tra l’altro già espresso il mio pensiero riguardo al comportamento della maggioranza di Governo".