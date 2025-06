Referendum: niente di fatto. Comuni sotto al quorum. Affluenza, vince Capraia

E il referendum resta al palo. Il quorum, ovvero la soglia richiesta (il 50% più uno degli aventi diritto) per far passare il referendum, non è stato raggiunto per nessuno dei cinque quesiti in nessuno dei comuni dell’Empolese Valdelsa. La Toscana però, come al primo giorno di scrutinio, si conferma la regione con l’affluenza più alta di tutta Italia.

Nel dettaglio la situazione di Empoli. Primo quesito: ‘Contratto di lavoro a tutele crescenti – Disciplina dei licenziamenti illegittimi: Abrogazione’. Affluenza - votanti 16.013 (45,76%) Schede: Bianche 221; Nulle 85; Contestate: 0; SÌ 14.231 (90,6%); No 1.476 (9,4%). Secondo quesito: ‘Piccole imprese – Licenziamenti e relativa indennità: Abrogazione parziale’. Affluenza - votanti 16.007 (45,74%). Schede: Bianche 237; Nulle 84; Contestate 0; SÌ 13.992 (89,2%); NO 1.694 (10,8%). Terzo quesito: ‘Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, durata massima e condizioni per proroghe e rinnovi’. Affluenza - votanti 16.010 (45,75%). Schede: Bianche 250; Nulle: 86; Contestate: 0; SÌ 14.201 (90,6%); NO 1.473 (9,4%). Quarto quesito: ‘Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell’appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici: Abrogazione’. Affluenza - votanti 16.017 (45,77%). Schede: Bianche 209; Nulle 84; Contestate: 0; SÌ 14.098 (89,66%); NO 1.626 (10,34%). Quinto quesito: ‘Cittadinanza italiana – Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana’. Affluenza - votanti 16.002 (45,73%). Schede: Bianche 214; Nulle 77; Contestate 0; SÌ 10.684 (68%); NO 5.027 (32%).

Quanto all’affluenza negli altri comuni dell’Empolese Valdelsa, ecco che Capraia e Limite si colloca al vertice prendendo in esame tutte le schede (46,97% dei votanti per il primo quesito; 47,01% per il secondo; 46,99% per il terzo e per il quarto; 47,04 %per il quinto). Fucecchio fanalino di coda per il numero di votanti: 33,92% per il primo quesito; 33,91% per il secondo e per il terzo; 33,96% per il quarto e per il quinto).

Amarezza nelle parole di Rossano Rossi, segretario generale Cgil Toscana. "C’è grande rammarico per il mancato raggiungimento del quorum, ma dai referendum di oggi esce comunque un segnale politico forte – ha detto –. I temi che abbiamo posto restano centrali nella nostra attività. Hanno trovato sostegno in uno schieramento sociale ampio, che ha saputo allargare l’attenzione e costruire nuove convergenze. Milioni di persone votando hanno espresso il bisogno di più diritti su lavoro e cittadinanza, nonostante le mille difficoltà di questa campagna, silenziata dai grandi media mentre le forze politiche di maggioranza invitavano all’astensionismo. In Toscana il voto conferma quanto sia stata importante l’attività sul campo svolta in queste settimane e il lavoro collegiale con i vari compagni di viaggio e la rete della Via Maestra. Il percorso non finisce qui, c’è una grande base da cui ripartire. Il lavoro resta una priorità e continueremo a batterci perché sia al centro delle scelte del Paese".

elisa capobianco