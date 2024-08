Aggredita nel parcheggio: reagisce e il ladro fugge. Lo insegue anche il segretario del Pd

Empoli, 4 agosto 2024 – In pieno giorno, in un parcheggio pubblico e a pochi metri dal suo luogo di lavoro, una donna è stata aggredita da uno sconosciuto ed è finita al pronto soccorso.

Il grave fatto è accaduto venerdì scorso, intorno alle 13.30, nel parcheggio di via Gianbattista Vico, inaugurato un paio di anni fa. A quanto ricostruito un’infermiera di 52 anni, che lavora nella vicina sede Asl di via dei Cappuccini, stava andando a riprendere la propria auto dopo aver finito il turno di lavoro.

Sembra che la donna fosse già entrata in auto quando il balordo ha tentato di tirarla fuori per rubarle la borsa. L’operatrice sanitaria, però, ha reagito nell’intento di difendersi.

Lo sconosciuto a quel punto ha iniziato a colpirla con vari pugni riuscendo a prendere il suo posto al volante della vettura. Quindi ha azionato la retromarcia per tentare di fuggire, ma ha sbattuto su un’altra vettura e non è riuscito a ripartire, anche perché l’infermiera continuava con tutte le forze a trattenerlo urlando per richiamare l’attenzione.

Le sue grida sono state sentite dai residenti della zona. I primi ad uscire di casa sono stati Marco Mainardi, dipendente della Misericordia, e Fabio Barsottini, ex vice sindaco di Empoli e neo segretario Pd Empoli.

«Venerdì lavoravo da casa – racconta lo stesso Barsottini – improvvisamente ho sentito delle urla. In un primo momento mi sembravano degli schiamazzi. Poi mi sono affacci ato e ho capito la gravità della situazione. Mentre la mia compagna avvertiva le forze dell’ordine io sono corso fuori e ho cercato di fermare l’aggressore. Lui era già sul marciapiede di via dei Cappuccini e stava tentando di fuggire dopo la tenace reazione della donna".

Il segretario del Pd insieme a Mainardi, anche lui sceso in strada richiamato dalle grida dell’infermiera, hanno tentato di fermare il malvivente. Per qualche secondo sono riusciti a trattenuto, ma l’uomo, straniero sulla trentina, è riuscito a divincolarsi e a scappare.

"Ha saltato un paio di cancelli ed è sparito tra i palazzi del quartiere – spiega Mainardi – È fuggito scalzo perché nella corsa ha perso pure le ciabatte che aveva ai piedi. Per fotuna la donna non ha riportato gravi conseguenze, ma abbiamo comunque chiamato il 118 perché fosse portata in pronto soccorso".

La vittima è stata trasferita con un’ambulanza della Misericordia in codice verde al San Giuseppe. Oltre ai soccorritori sul posto sono intervenute anche una volante della polizia del commissariato di Empoli e una pattuglia della polizia municipale per acquisire testimonianze ed elementi utili. Le indagini per risalire al responsabile dell’aggressione sono in corso.