Radiologia a domicilio, attivo il servizio della Misericordia di Empoli. Come prenotare

Empoli, 13 marzo 2025 – La Misericordia di Empoli potenzia il progetto Lifecare, dedicato all’assistenza domiciliare socio-sanitaria per persone anziane, introducendo una nuova prestazione: la radiologia a domicilio. Il servizio è attivo da oggi, giovedì 13 marzo, e sarà disponibile dal lunedì al sabato, esclusivamente previa prescrizione medica. “Grazie a questa nuova attività anche le persone che hanno problemi a muoversi o che affrontano il trasporto verso i centri medici con ansia e angoscia, potranno effettuare una radiografia”, spiega la Misericordia.

L’esame strumentale sarà effettuato da tecnici specializzati, direttamente a casa del paziente in completo comfort e sicurezza: le apparecchiature utilizzate sono quelle comunemente usate negli ambulatori radiologici, ma di dimensioni ridotte così da facilitare il trasporto e l’utilizzo in ambienti domestici. La strumentazione consente di eseguire tutte le principali radiografie e di vedere l’immagine direttamente al domicilio del paziente. Nella giornata stessa dell’esame sarà poi consegnato il referto del medico radiologo.

"Come sempre la nostra attenzione – sottolinea il Provveditore della Misericordia di Empoli, Gionata Fatichenti – è rivolta alle persone più fragili e bisognose. Siamo quindi orgogliosi di presentare questo nuovo servizio che ci permette di offrire un supporto ancora più concreto agli anziani e a tutti coloro che incontrano difficoltà negli spostamenti. La possibilità di effettuare una radiografia direttamente a domicilio rappresenta un aiuto fondamentale per chi necessita di questo esame diagnostico, ma per vari motivi non può recarsi in una struttura sanitaria".

Il nuovo servizio di radiologie a domicilio si inserisce all’interno del progetto Lifecare, che la Misericordia di Empoli porta avanti dal 2022, con l’obiettivo di dare risposte concrete e immediate alle molteplici necessità della popolazione anziana e più fragile del territorio. “Il progetto Lifecare -spiega Margherita Tocci responsabile ambulatori medici della Misericordia di Empoli – è un servizio che oggi può contare su due mezzi dedicati, l’impegno di circa venti volontari e una squadra composta da infermieri, psicologi e operatori sociosanitari. Sul territorio questo impegno si traduce in circa 2.500 prestazioni di assistenza di base e 2.000 attività di supporto, per un totale di oltre 100mila ore di lavoro a beneficio di una settantina di famiglie dell’empolese. Grazie alla radiologia a domicilio, potremo garantire un ulteriore supporto ai pazienti più fragili, offrendo diagnosi tempestive e riducendo la necessità di spostamenti, spesso complessi per anziani e persone con mobilità ridotta. Questo servizio rappresenta un passo avanti nell’assistenza sanitaria territoriale”.

Lifecare è organizzato dalla Misericordia di Empoli, con il contributo di Fondazione CR Firenze, il patrocinio dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, la collaborazione della Società della Salute, del Coordinamento Unico Misericordie Empolese Valdelsa Valdarno, dell'associazione A.I.M.A (Associazione Italiana Malattia di Alzheimer) e della Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi della Misericordia di Empoli. Per ulteriori informazioni sul servizio di radiologia a domicilio è possibile contattare gli ambulatori medici della Misericordia di Empoli al numero 0571 534915.