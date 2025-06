La giunta ha fatto tappa a Corniola: "Novità su via Salaiola e parchi"

Nuova tappa di “Frazioni al Centro” a Corniola, giovedì sera, nei locali della scuola primaria Giovanni Pascoli in via di Corniola per l’ormai decimo incontro con la cittadinanza. Presenti il sindaco Alessio Mantellassi e la sua giunta. La serata di incontro è cominciata con l’introduzione da parte del primo cittadino della scelta di far nascere lo strumento denominato “Piano Frazioni e Quartieri“ (piano-frazioni-quartieri.comune.empoli.fi.it ), attivo da novembre 2024, "per una programmazione più attenta alle piccole e medie opere".

Poi si è passati ai punti focali del programma di mandato per Corniola: aumentare la sicurezza pedonale, dopo la realizzazione dei due parcheggi serve un camminamento pedonale sicuro interno a Corniola programmato in questo anno (2025) che verrà progettato grazie alle professionalità dell’ufficio tecnico comunale; miglioramento del Parco di Corniola da rilanciare con più manutenzioni, puntuali, con un accesso chiaro e con più spazi per essere vissuto e farlo diventare un grande parco della città perché ha tutte le potenzialità per diventarlo. È stata inserita la sistemazione delle staccionate, più pali per una adeguata illuminazione, una migliore manutenzione del verde, si pensa anche a una installazione di qualcosa in più come strutture di giochi oltre la sistemazione dell’area e potenziare quell’area anche installando due porte per gioco (nel 2025-2026). In più, su questa sollecitazione è anche dargli un nome, una sua intestazione: sarà intitolato a Pietro Ristori, ex sindaco ed ex parlamentare empolese, il cui iter di denominazione è avviato. Si sta aspettando la risposta dalla prefettura.

Le questioni da “Piano Frazioni e Quartieri“ invece sono: parcheggio da sistemare nel 2026 con materiale stabilizzato dopo il termine dei lavori al Parco e asfaltatura in via Salaiola con pulizie delle caditoie e dei tombini in carico al Comune. Si è parlato anche di panchine perché è in corso un censimento per sapere la loro dislocazione e quindi intervenire o sulla sistemazione di parti magari logorate dalle intemperie oppure la sostituzione.

Le richieste dai residenti presenti? Incrementare l’illuminazione pubblica a Corniola ‘alta’, la sicurezza stradale su via Salaiola per le auto a gran velocità, una maggiore cura per il rio dei Cappuccini, le caditoie, dove sono state avviate pulizie in varie zone della città con una nuova modalità, accertata, tracciabile: un metodo di lavoro nuovo e più puntuale che inserirà anche via Salaiola perché la pulizia deve essere fatta regolarmente. Il prossimo appuntamento per parlare con la giunta sarà artedì 2 luglio, alle 21, alla scuola primaria Michelangelo, in piazza del Convento Santa Maria, 1, si terrà una nuova tappa di “Frazioni al Centro”, l’ultimo prima della pausa estiva. Gli incontri riprenderanno poi a settembre.