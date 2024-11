Raccolta rifiuti, la svolta. I sacchetti? Dal tabaccaio

Il gestore della raccolta dei rifiuti, Alia Multiutility, ha varato un nuovo servizio che nelle sue intenzioni dovrebbe favorire gli utenti:i sacchetti blu per la raccolta multimateriale, quelli sanitari per pannolini e pannoloni e le chiavette digitali si potranno ritirare in tabaccheria e non solo agli sportelli di Alia. L’azienda ha infatti siglato un accordo con la Federazione Italiana Tabaccai e a “partire da questa settimana è possibile ritirare il materiale per la raccolta differenziata, oltre che presso i consueti sportelli territoriali, anche utilizzando la rete delle tabaccherie associate alla Federazione Italiana Tabaccai (Fit)“. Tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa hanno aderito all’iniziativa e la lista completa dei tabaccai che ne fanno parte sul territorio si può consultare su www.aliaserviziambientali.it.

"Questo ambizioso progetto – scrive Alia in una nota – che coinvolge il territorio di 42 Comuni nasce con l’obiettivo di avvicinare sempre più Alia ai suoi utenti, offrendo una formula semplice, gratuita e veloce per il ritiro delle dotazioni necessarie. I cittadini possono recarsi presso le tabaccherie aderenti e ritirare le dotazioni previste dal proprio rapporto contrattuale con Alia, in funzione della tipologia di utenza e di contratto". "Per utilizzare questo servizio – prosegue la nota – i cittadini devono presentarsi nelle tabaccherie aderenti muniti di un documento di identità e del codice utenza, reperibile nella sezione account del proprio profilo su Aliapp o nella seconda pagina della bolletta cartacea". L’introduzione del nuovo servizio amplia di fatto i punti di contatto fra Alia e i cittadini, rendendo un po’ più semplice recuperare le dotazioni necessarie per effettuare la raccolta differenziata. Va sottolineato che il servizio di distribuzione presso le tabaccherie è gratuito e, scrive ancora Alia,"fa parte di un piano più ampio per ottimizzare la gestione del rapporto con i cittadini, offrendo servizi più smart e più vicini alle persone". L’iniziativa mira, infatti, a garantire maggiore accessibilità ai cittadini offrendo più punti di ritiro sul territorio, riducendo le distanze da percorrere per fruire del servizio e i tempi di attesa. "Il progetto – concludono da Alia – si inserisce nella strategia di “miglioramento continuo di Alia ed è destinato a crescere ulteriormente, con l’adesione di nuovi tabaccai e l’estensione del servizio ad altri Comuni".