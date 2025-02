Raccolta fondi per aiutare Gaza

Nel corso dell’assemblea sindacale dei lavoratori della Sammontana che si è svolta nei giorni scorsi, è stata approvata anche un’azione di solidarietà indirizzata verso le popolazioni della striscia di Gaza. Un atto scaturito dal desiderio di fare qualcosa di concreto e tangibile per chi vive le atrocità di un conflitto bellico. "Abbiamo deciso di dare un contributo concreto – raccontano i membri della Rsu di Sammontana – in sostegno delle popolazioni palestinesi, raccogliendo fondi da consegnare all’associazione ’Gaza fuori fuoco’. Siamo contrari alla guerra, a tutte le guerre, che sono solo un sistema per impoverire e sconvolgere i lavoratori. Si deve lavorare per la pace e sulla pace. Vogliamo che siano interrotte subito tutte le guerre e anche per questo ci siamo concentrati su Gaza".

Ma la solidarietà non è diretta soltanto verso le popolazioni vittime di guerre, in Sammontana ha forza anche per chi si trova in difficoltà sul territorio. "Abbiamo chiesto all’assemblea di fare raccolte fondi basate sul principio del consenso assenso – raccontano ancora dalla Rsu Sammontana – per aiutare i nostri colleghi che sono in condizioni di difficoltà, e per questo è stato deciso di devolvere un’ora di lavoro dei lavoratori dello stabilimento di Empoli per aiutarli".