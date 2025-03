Raccolta dei rifiuti. Potenziato il servizio e un’area al Terrafino

Gestione dei rifiuti alluvionati, che fare. In un post sul suo profilo fb il sindaco Alessio Mantellassi ha fatto il punto della situazione e degli interventi in essere. "Alia è al lavoro per la rimozione rifiuti - ha scritto Mantellassi – Il servizio è attivato su Ponzano, Carraia, Marcignana e Santa Maria in automatico, perché ci sono cumuli diffusi, e su chiamata, su tutta la città. Senza prenotazioni e, ovviamente, senza costi. Oggi (ieri per chi legge ndr) sono state rimosse 100 tonnellate di rifiuti totali. Gli interventi hanno interessato in modo particolare via Ponzano, via Gioia e un’area di via Capoquadri. La rimozione in via Nobile è iniziata con le prime 20 tonnellate. In via Carraia sono stati rimosse le prime 7 tonnellate. Il 19 marzo i “ragni” attivi saranno 6 e giovedì 20 marzo diventeranno 8. Stiamo approntando un’area di raccolta provvisoria al Terrafino per togliere più rapidamente i rifiuti dalla città e poi smaltirli. Il 19 marzo a Ponzano la rimozione interesserà via Righi e via Spallanzani, ed è importante spostare le auto per consentire al camion di passare. L’operazione sarà seguita dalla Polizia Municipale. Gli interventi saranno in tutte le zone". Alia ha predisposto l’apertura sin da domenica dell’Ecocentro di via del Castelluccio per chi volesse portare autonomamente i propri rifiuti e un servizio di ritiro a domicilio. Per velocizzare le operazioni, è stato individuato un primo punto di raggruppamento temporaneo di rifiuti in un’area comunale al Terrafino, dove però i residenti non possono trasferire i rifiuti autonomia. I cittadini possono chiedere il ritiro dei materiali alluvionati sul sito aliapp.aliaserviziambientali.it oppure al call center (lun-ven 8.30-19.30, sab 8.30-14.30) ai numeri 800.888333 (rete fissa, gratuito), 199.105105 (rete mobile, a pagamento secondo il piano tariffario) e 0571.1969333 (rete fissa e mobile). Difficoltà si segnalano infine alla ’chiusa’ dell’Arno a Camaioni (Montelupo) dove si sono accumulati tantissimi rifiuti portati dalla piena del fiume.