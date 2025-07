Quarantacinque anni fa la strage. Due Comuni insieme a Bologna

Per la prima volta, dopo 45 anni, con una verità giudiziaria (le conferme in Cassazione degli ergastoli per Gilberto Cavallini e Paolo Bellini, la pista neofascista) accertata, i Comuni di Montespertoli e Castelfiorentino saranno il 2 agosto a Bologna.

Su almeno una delle sentenze (Cavallini) è stato annunciato dai legali ricorso alla Corte di Strasburgo facendo leva proprio sul ‘mistero’ del Dna di Maria Fresu. Ad ogni modo: le due comunità rendono omaggio ad Angela e Maria Fresu e a Verdiana Bivona nella cerimonia commemorativa del 2 agosto.

Saranno presenti i sindaci Alessio Mugnaini e Francesca Giannì, insieme all’assessora Marta Longaresi.

A Montespertoli, nel pomeriggio, è in programma una cerimonia di commemorazione che si svolgerà al cimitero comunale, dove sono seppellite Angela e Maria Fresu,dinanzi alle loro tombe.

Maria Fresu, all’epoca ventiquattrenne, la piccola figlia Angela di 3 anni e l’amica Verdiana (all’epoca di 22) furono tra le 85 vittime del massacro, nel più grave attentato della storia della Repubblica. Andavano in vacanza al Lago di Garda e si trovavano nella sala d’attesa della stazione. "Con orgoglio anche quest’anno saremo presenti alla cerimonia di celebrazione che ricorda la strage di Bologna del 2 agosto 1980. La più grave strage degli anni di piombo, un fatto estremamente doloroso che ha coinvolto anche una nostra giovane cittadina. Una pagina della storia, che trasuda ancora d’odio e che non deve e non può assolutamente essere dimenticata.

Parentesi di violenze e sangue di tante persone assolutamente innocenti, una pagina che ci deve guidare nella quotidianità, quando le sfumature di questo profondo odio sembra riaffiorare sempre più", affermano Giannì e Longaresi.

"La giustizia ha fatto passi in avanti verso la verità, è certa la matrice fascista della strage, la recente conferma in cassazione della condanna di Bellini è una svolta importante in questi 45 anni di ricerca della verità. Noi non dimentichiamo e cercheremo di trasmettere ancora con più forza valori di democrazia alle nuove generazioni", le parole del sindaco Alessio Mugnaini.

Andrea Ciappi