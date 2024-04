Quadro di infiorata dedicato alla Vespa apre la settimana di eventi

Una realizzazione eccezionale ha aperto una settimana di eventi. L’infiorata di Fucecchio conosciuta, e apprezzata, anche dai tantissimi vespisti che sabato scorso si sono radunati a Pontedera in occasione del Vespa World Day. Il gruppo infioratori della Pro Loco, infatti, ha realizzato un quadro di infiorata dedicato alla manifestazione che ha riscosso grande successo. Un evento che ha aperto una settimana ricca di appuntamenti e che giovedì proseguirà a Fucecchio con la Fiera del gusto, promossa dalla Pro Loco che si appresta a vestire a festa le vie del centro grazie alla tradizionale vetrina mercato della norcineria toscana. A partire dalle 9, e per l’intera giornata, mercatino artigianale in corso Matteotti e via Nazario Sauro, con apertura straordinaria dei negozi. In piazza Montanelli, invece, esposizione e degustazione di prodotti tipici, con particolare interesse per gli antichi sapori e tradizioni culinarie. In cartellone anche tantissime curiosità.