Pupazzi e burattini nei mari del sud

CASTELFIORENTINO Appuntamento con "Sul il sipario", rassegna per famiglie di pomeriggio, oggi alle 17 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino dove andrà in scena "Fiaba dei mari del sud", spettacolo con pupazzi, burattini e musiche originali per bambine e bambini dai tre anni in su, a cura della compagnia Teatro Glug di Arezzo, attiva dal 1985 sia in Italia che all’estero.

ln una delle migliaia di isole sparse nell’immensità del grande Oceano Pacifico, come tutti i giorni, i bambini giocano in riva al mare. Vavau, uno di loro, viene punto dal velenoso pesce-sasso e occorre al più presto la medicina per poterlo guarire. Il rimedio si può trovare solamente in un’isola misteriosa, appena al di là dell’orizzonte. Incurante dei pericoli da affrontare, la sorella Sina parte con la tartaruga Tarawa alla volta dell’isola. Qui incontra i suoi abitanti, custodi di un’antica conoscenza, che le indicano il percorso da seguire per trovare ciò di cui ha bisogno. E così, dopo una serie di avventure nella giungla selvaggia, tra piante magiche e incontri con strani animali, riesce finalmente a trovare tutti gli ingredienti per la preparazione della medicina. Riuscirà a tornare in tempo a casa con la medicina?

Da non perdere, al termine dello spettacolo, la merenda dei piccoli offerta dal Caffè Del Teatro Castelfiorentino (per informazioni chiedere alla cassa del teatro).