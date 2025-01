Proroga Aquatempra fino al 31 dicembre

Il vice-sindaco Simone Scardigli, nella scorsa seduta del consiglio comunale, aveva anticipato la volontà dell’amministrazione di recedere dall’accordo con Aquatempra a partire dal 2026, prorogando l’attuale intesa di un solo anno. E così è stato, visto che qualche giorno fa è arrivata l’ufficialità: Aquatempra gestirà la piscina di Certaldo sino al prossimo 31 dicembre, a fronte di un esborso da parte dell’ente di circa 350mila euro. La proroga è stata approvata sul finire dello scorso anno ed ufficializzata pochi giorni fa. Nel frattempo, il cantiere per la realizzazione della nuova piscina Fiammetta sta proseguendo: nelle intenzioni della giunta, i lavori per il nuovo impianto dovrebbero chiudersi entro la fine di questo 2025. E a partire dal 1 gennaio del prossimo anno, a gestire la nuova struttura dovrebbe essere la società "in house" Farmacie di Certaldo, attraverso una serie di modifiche allo statuto.