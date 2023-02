Primarie, 49 seggi e 500 volontari in campo

Una macchina organizzativa imponente quella messa in campo per domenica 26 febbraio quando si svolgeranno le primarie per l’elezione del segretario nazionale del Partito democratico e per la Toscana anche di quello regionale. Si vota dalle 8 alle 20. Saranno 500 i volontari che permetteranno le operazioni di voto.

I candidati alla segreteria nazionale sono Stefano Bonaccini e Elly Schlein, mentre per la segreteria del Pd Toscana sono in lizza Emiliano Fossi e Valentina Mercanti. Negli undici comuni dell’Unione saranno allestiti quarantanove seggi, così suddivisi: 3 a Capraia e Limite; 6 a Castelfiorentino; 3 a Cerreto Guidi; 1 a Certaldo; 15 a Empoli; 6 a Fucecchio; 1 a Gambassi Terme; 1 a Montaione; 2 a Montelupo Fiorentino; 6 a Montespertoli e 5 a Vinci. Ad ogni seggio corrispondono le sezioni elettorali di riferimento.

Possono votare presso i gazebo sul territorio tutti i cittadini e le cittadine italiani. Possono votare gli iscritti al Pd e i non iscritti che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del partito. Per farlo devono essere in possesso di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, in modo che sia chiara l’appartenenza al territorio di competenza del gazebo. Possono votare ai gazebo sul territorio anche elettori fuori sede (studenti, lavoratori ed elettori che si troveranno fuori dalla loro regione di residenza e vorranno partecipare alle primarie); giovani dai 16 anni in su; cittadini Ue e di altri paesi. Queste categorie devono pre-registrarsi entro il 22 febbraio sulla piattaforma https:primariepd2023.it inserendo la documentazione richiesta e selezionando il gazebo della zona in cui vive.

Le cittadine e i cittadini italiani domiciliati o residenti all’estero, persone impossibilitate a recarsi ai seggi per condizioni di disabilità, malattia o i lavoratori che per turni o viaggio per motivi di servizio non possono recarsi al seggio; persone residenti in località la cui distanza dai seggi è superiore a 20 chilometri, 15 chilometri in aree montuose o interne, possono votare attraverso la piattaforma on line oppure, laddove presenti, presso i gazebo sul territorio di competenza.

Per votare on line è necessario preregistrarsi sulla piattaforma a www.primariepd2023.it entro le 14 di oggi e caricare nell’apposito campo sul sito, all’atto della preregistrazione, uno o più documenti che dimostrino di essere di cittadinanza italiana e di essere domiciliati o residenti all’estero. Gli stessi documenti devono essere esibiti presso i gazebo nel caso del voto in presenza. Ogni elettore può scegliere alternativamente se votare online sulla piattaforma oppure votare presso i seggi. Una volta effettuata la preregistrazione sulla piattaforma, non sarà più possibile votare presso i seggi.

Ogni e elettore, per poter esprimere il proprio voto, deve esibire il proprio documento di riconoscimento e la propria tessera elettorale e devolvere un contributo di due euro destinato direttamente al territorio.