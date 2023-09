Presidio fisso alla stazione di Castelfiorentino: ecco il servizio

È cominciato venerdì stasera il presidio fisso alla stazione ferroviaria di Castelfiorentino come annunciato dal sindaco Alessio Falorni la scorsa settimana, dopo i numerosi episodi di violenza registrati in quella che era diventata una delle zona più ’calde’ del paese. A garantire una presenza permanente nei pressi dello scalo castellano è "l’agenzia di vigilanza privata Sicuritalia, già operativa nei plessi ospedalieri del nostro territorio – fa sapere il sindaco Falorni – La pattuglia lascerà i propri riferimenti ai commercianti del centro e a altri interlocutori strategici per favorire una pronta capacità di comunicare".

Il primo cittadino, che di recente ha sottoscritto in Prefettura il protocollo “Mille occhi sulla città”, che impegna per tre anni i principali istituti di vigilanza nazionali (Civis, Coopservice, Vigili Giurati, Il Globo, Rangers, CSM, Securitas, Tecnica) nella collaborazione informativa con forze dell’ordine e polizia locale per il monitoraggio del territorio, sottolinea anche il fatto che il presidio fisso è utile ma non sufficiente. "Purtroppo – spiega il sindaco – è tornato a Castello un precedente personaggio già arrestato nei giorni scorsi, e che non risiedendo qui, dovrebbe stare altrove. I vigili ci stanno già lavorando con la questura. Capite bene che questo è il nodo vero da sciogliere. Però, il presidio fisso alla stazione noi crediamo possa essere comunque utile per tutti".

Intanto è già stata fissata la seconda edizione di "Riprendiamoci Castello", un corteo pacifico lanciato dall’ex consigliere di Forza Italia Vincenzo Tricarico per le vie del centro. L’appuntamento è per venerdì prossimo alle 20.45 in piazza Gramsci.