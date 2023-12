Premio Pozzale, un podio tutto al femminile. La cerimonia ad Empoli

Empoli, 2 dicembre 2023 – Si è tenuta nel pomeriggio di oggi, 2 dicembre, la cerimonia di consegna del 70esimo Premio Pozzale Luigi Russo, un riconoscimento letterario che ha ormai assunto da tempo un respiro nazionale.

28 foto Premio Pozzale, la consegna ad Empoli

Un podio tutto al femminile che ha visto premiare tre scrittrici: Silvia Ballestra con “La Sibilla. Vita di Joyce Lussu” (Editori Laterza, 2022), Maria Grazia Calandrone con “Dove non mi hai portata. Mia madre, un caso di cronaca” (Einaudi, 2022) e Igiaba Scego con “Cassandra a Mogadiscio” (Bompiani, 2023).

“In settant’anni, questo premio ha saputo segnare la storia culturale di Empoli, è l’istituzione più longeva, ha saputo trasformarsi senza mai affievolirsi. Anzi, ha saputo gemmare altre iniziative, restando fiore all’occhiello di tutte le politiche culturali di promozione della cultura che l’amministrazione porta avanti. Raccontarlo è una forte emozione”, dice la sindaca di Empoli, Brenda Barnini.

La cerimonia di consegna del premio ha di fatto aperto "La Notte del Pozzale" dove anche la musica del Pontormo Sax Quartet, le suggestioni di sabbia di Ines Cattabriga e il teatro hanno omaggiato le settanta edizioni del Premio, tutto negli spazi della 'Fucini' che negli anni ’50 ospitò a più riprese le premiazioni del riconoscimento culturale.

In platea, oltre a rappresentanti della giunta, del consiglio comunale e delle autorità, i membri della giuria e del Comitato organizzatore del Premio che, nel corso degli anni, ha visto a Empoli grandi protagonisti del panorama culturale italiano. Una dopo l'altra, le autrici vincitrici sono state accolte sul palco dal conduttore, giornalista Rai, Andrea Marotta, per raccontare le loro opere e raccogliere i meritati applausi, prima del momento della consegna del premio, consegnato loro dalla sindaca Barnini e dall’assessora alla Cultura del Comune di Empoli, Giulia Terreni.

Un momento nel quale le tre scrittrici hanno voluto lanciare un messaggio di pace per tutto il mondo, mostrando una bandiera della Pace. Doppio riconoscimento per Maria Grazia Calandrone, alla quale è stata consegnata anche la menzione speciale Selezione dei lettori, assegnata dalla giuria popolare composta da lettrici e lettori che hanno voluto dire la loro nel corso delle scorse settimane attraverso il portale web del Pozzale o facendo tappa nelle librerie cittadine o in biblioteca.