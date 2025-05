Ex scuola diventa alloggi Erp: "Ok al progetto da 1,4 milioni"

Dal recupero dell’ex -scuola elementare Paolucci Covoni di Lucignano nascerà un nuovo edificio pubblico residenziale con otto alloggi di edilizia residenziale pubblica: il progetto esecutivo è stato approvato ed i lavori inizieranno entro fine mese. È il punto sul maxi-intervento finanziato con un contributo complessivo di 1.476.500 euro (di cui 1.203.086,11 di risorse statali, 156.913,89 provenienti dalla Regione, 66.500 di conto termico e 50mila di risorse comunali). Il Comune di Montespertoli resterà proprietario dell’immobile al termine delle operazioni, mentre la gestione dello stasso sarà affidata a Publicasa come soggetto attuatore dell’intervento per conto del LODE Empolese Valdelsa. "L’aggiudicazione è già stata fatta e i lavori inizieranno entro il 26 maggio – ha confermato Sandro Piccini, presidente di Publicasa – dunque molto presto saremo in grado di mettere a terra l’investimento". Il progetto partirà dalla demolizione di intonaci, pavimentazioni, rivestimenti, massetti, tramezzi e murature, di alcuni solai, di alcune rampe di scale e dell’intero controsoffitto in travetti e tavelloni al secondo piano, oltre allo smontaggio infissi, ai consolidamenti strutturali su murature e solai. Per poi passare al rifacimento di intonaci, infissi e pavimentazione, oltre alla realizzazione di un nuovo sistema fognario ed alla sistemazione delle aree esterne. Al pianterreno verranno ricavati due bilocali ed un trilocale, mentre sia il primo che il secondo piano avranno due trilocali. "Con questo investimento andremo non soltanto a rigenerare uno spazio pubblico da troppo tempo dismesso e in condizioni strutturali sempre più critiche – hanno commentato il vicesindaco Marco Pierini e l’assessore all’Inclusione Ottavia Viti – ma anche ad investire anche sulle politiche abitative, in un contesto che si rende sempre più critico per chi cerca casa".