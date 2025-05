Al centro le idee e la partecipazione. Le sfide per la Fucecchio che verrà: "Un progetto tutto per i giovani"

I giovani e il futuro. Tutte le idee sotto la lente di "a: Vocealta", promosso dall’amministrazione comunale in collaborazione con l’istituto di ricerca Arco di Prato. Un gruppo selezionato di 25 giovani fucecchiesi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che hanno inviato la propria disponibilità a seguito dell’avviso pubblicato nel mese di marzo dal Comune, si prepara ad iniziare il percorso che metterà al centro le loro idee, istanze e progetti con l’obiettivo di creare un gruppo di giovani preparati e sensibili sulle future sfide della città.

Il progetto, presentato ieri alla presenza della sindaca Emma Donnini, dei consiglieri comunali Gianmarco Geloso e Linda Fondelli, del ricercatore di Arco Prato Dario Menicagli e della responsabile dell’ufficio politiche giovanili del Comune Marcella Gozzi, prevede otto incontri che si svilupperanno tra maggio ed ottobre, durante i quali sarà possibile riflettere e confrontarsi su svariati temi legati allo sviluppo di Fucecchio come città sempre più inclusiva. Primo appuntamento giovedì 22 maggio, per poi proseguire martedì 27 maggio, martedì 3 e 17 giugno e martedì 1 luglio, con le ultime tre date ancora da definire in programma tra settembre e ottobre. Ogni incontro si terrà in orario 17.30-19.30.

"Un’opportunità importante per far sentire la voce dei più giovani – dicono il consigliere delegato alle Politiche Giovanili Gianmarco Geloso e la consigliera delegata alla Cooperazione Internazionale e alla Pace Linda Fondelli –, e che proprio per questo sta molto a cuore all’amministrazione comunale, in quanto stimola la partecipazione attiva e può avere un forte impatto sulla creazione di un senso di comunità condiviso". "La partecipazione attiva rappresenta il senso stesso del vivere in una comunità – prosegue la sindaca Emma Donnini –, l’idea che nessuno è da solo o escluso, in quanto tutti siamo parte di qualcosa che ci unisce. Un progetto che vuole stimolare i giovani affinché siano i protagonisti e gli autori di un processo creativo che vada nella direzione di sviluppare una Fucecchio sempre più aperta ed inclusiva".

Tutto fa parte del progetto più ampio, "Inclusivamente" è selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.