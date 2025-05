Parco Acquaria. Festa in natura tra arte e sapori

Una festa per accogliere il bello di questa stagione, celebrando il ritorno della primavera con colori, sapori e profumi della natura. Domani per tutto il giorno il Parco Acquaria di via Belvedere a Vinci, lungo la Strada Verde, accoglierà la “Piccola fiera di primavera“, una domenica dedicata alle tradizioni popolari con musica, fiabe e arte manuale. Tante le attività aperte a tutti con ingresso a offerta libera.

Si comincia con la lezione di yoga delle 10 del mattino (qui serve la prenotazione, da effettuare telefonando al numero 347 7888224), per prepararsi al plenilunio. Alle 17 è tempo della fiaba sonora “Piccolo Klaus Grande Klaus“ nella versione di Andersen, per grandi e piccini, con la partecipazione dall’attrice Katia Frese e delle musiciste Alice Ulivi e Melania Minacci alla fisarmonica. Alle 18.15 si potrà assistere al concerto della custode di canti popolari Lisetta Luchini, voce e chitarra, con Marta Marini al mandolino e Alessandro Moretti alla fisarmonica. Si esibiranno in “Grillo bel grillo“, uno spettacolo musicale, vivace e allegro, di canzoni popolari toscane di ieri e di oggi nel segno della tradizione. Tanta allegria con stornelli, serenate e macchiette alla toscana accompagnate da storie e aneddoti di vera vita.

Per tutto il pomeriggio, dalle 15 al tramonto sarà possibile anche cimentarsi nei laboratori aperti per le famiglie con gli acquarelli di Lucilla Morosi, la realizzazione di fiori di stoffa con Ilaria Monaci, la manipolazione della creta madre naturale con Carolina Rugi, gli origami giapponesi a cura di Leonardo Palma e la pitture leonardiana con Dimitri Kuzmin. Per una sosta gustosa ci si potrà inoltre rifocillare all’Angolo delle Merende. E per chi volesse fermarsi a Vinci fino a tarda sera... potrà unirsi alla Festa del Contadino con aquiloni in volo, trattori e animali da cortile. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Vinci, dal Centro di Tradizioni Popolari di Cerreto Guidi e dal Cesvot, in collaborazione con Vincincentro e Parco Acquaria, con la direzione artistica de La Valigia Blu.