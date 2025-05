Il marito giusto? Basta che sia ricco

Una coppia di sorelle sull’orlo di una rovina finanziaria che, per non fare a meno della loro vita agiata, propongono ad una delle figlie di sposare un uomo ricco. Per sistemarsi, sperano, e mettersi in sicurezza. Riusciranno nei loro intenti? Lo scopriremo alle 21 di stasera al Teatro del Popolo di Castelfiorentino con “Sposa chiunque, basta che sia ricco“. Una galleria di personaggi improbabili, ma pieni di soldi. Candidati perfetti (o quasi), per due donne che hanno assoluto bisogno di mettersi al riparo da ogni preoccupazione economica. È questo il leit motiv della commedia teatrale esilarante e densa di colpi di scena, che sarà presentata dalla Compagnia Il Cerchio di Gesso (TeatroCastello).

Scritta da Augusta Elena Giglioli per la regia di Diego Conforti, la commedia regalerà "una serata divertente – come anticipa l’assessore alla Cultura, Franco Spina – Uno spettacolo che dimostra non solo una grande passione per il teatro, ma anche l’attitudine a fare ricerca da parte delle compagnie che sono presenti nel nostro territorio, con tanti validi attori, sceneggiatori e registi interamente ‘made in Castelfiorentino’". I biglietti sono disponibili direttamente alla biglietteria del Teatro, oppure on line su www.teatrocastelfiorentino.it.