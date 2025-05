L’ultimo saluto all’ex comandante. Tanti ricordi e folla per Pignataro

Una chiesa gremita, quella di Santa Verdiana a Castelfiorentino: in tanti, ieri pomeriggio, hanno voluto tributare un ultimo saluto a Massimo Pignataro, partecipando alle esequie che si sono chiuse con la “Preghiera del Donatore“. C’erano anche i donatori dell’Avis, oltre ad alcuni esponenti dell’amministrazione comunale gambassina (composta dagli assessori Veronica Salvadori ed Alessio Capresi e dalla capogruppo di Gambassi Civica Donatella Corsi) a salutare l’ex-maresciallo di Gambassi scomparso lo scorso 2 maggio a 63 anni, a seguito di un incidente in via di Varna: la moto condotta da Pignataro si è scontrata contro un veicolo proveniente dal senso di marcia opposto e l’impatto si è rivelato fatale per l’ex-militare dell’Arma.

L’autopsia è stata effettuata nei giorni scorsi, con il referto che dovrà accertare se il decesso sia venuto a seguito del sinistro o se lo scontro sia stato causato ipoteticamente da un malore. Ma il lutto riguarda due comunità: pur residente a Gambassi, l’ex-maresciallo era conosciuto anche a Castello: era a quanto pare vicino alla Misericordia ed all’Avis. Presente ovviamente anche una rappresentanza dell’Arma e tanti carabinieri della stazione di Gambassi, considerando che Pignataro era andato in pensione nel 2022.

"Una cerimonia partecipata e sentita, a riprova del ruolo importante ricoperto nel corso di tanti anni dal maresciallo Pignataro per la comunità – ha dichiarato il vicesindaco Veronica Salvadori – una persona che ha compiuto il proprio lavoro con onestà e serietà. E la sua figura è emersa non solo a livello istituzionale, ma anche a livello umano: Gambassi non lo dimenticherà".

Giovanni Fiorentino