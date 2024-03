Premio per la Masetti arredamenti

EMPOLI

Nella splendida cornice del Salone dei Cinquecento a Firenze è andata in scena la 45esima edizione della “Giornata dell’Artigianato“, promossa da Confartigianato Imprese Firenze, con il patrocinio di Comune di Firenze, Regione Toscana, Camera di Commercio, nell’ambito delle iniziative per i 75 anni dell’associazione di categoria. Durante la cerimonia sono stati premiati gli artigiani con oltre 30 anni di attività e le imprese operative da oltre 50, nei più svariati settori, dagli impianti all’arredamento, dai gioielli all’edilizia fino al mosaico, al cotto e ai libri. Molte di queste sono nate dagli anni della ricostruzione agli anni Sessanta, segno di un tessuto umano e imprenditoriale fiorentino che si è rimboccato le maniche dopo la guerra, consolidando e tramandando i progressi, sempre nel segno dell’innovazione. E tra le 30 imprese che hanno ricevuto un riconoscimento c’è anche Masetti Arredamenti, che dal 1953 realizza mobili su misura a Empoli. Fondata dai fratelli Osvaldo, Mauro e Pietro Masetti adesso l’azienda è diretta da Franco e Daniele, rispettivamente figlio e nipote di Osvaldo, che continuano ad offrire la propria esperienza per la creazione di arredi unici.