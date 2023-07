Premio alla centrale 118 "Al top nel percorso Ictus"

Sulla base dell’analisi degli indicatori riguardanti il percorso diagnostico terapeutico, la centrale si è classificata a livello Platinum per il 2022 e Diamante (massima votazione) per i primi 4 mesi del 2023. Il premio è andato alla Centrale Operativa 118 Empoli-Pistoia della Usl Toscana Centro che si è classificata ai vertici delle graduatorie internazionali. Il premio è destinato alle strutture che nel mondo sono dotate di percorsi specifici e ottimizzati per il trattamento dell’ictus e che rispettino gli standard richiesti. Valuta pertanto diversi parametri di qualità e ottimale gestione del paziente con ictus ischemico acuto, sia in fase pre-ospedaliera sia all’arrivo del paziente in pronto soccorso.

"Premi – come hanno dichiarato i membri della commissione – frutto dell’impegno e della dedizione che hanno portato a migliorare il trattamento dei pazienti con ictus raggiungendo alti standard di qualità". Questa motivazione di Angels-Eusem Committee, l’ente certificatore, a livello mondiale, adottato dal Ministero della Salute italiano, del percorso ictus. "Da parte dei 15 Comuni che ho l’onore di rappresentare come presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa – ha dichiarato Alessio Spinelli – voglio esprimere un profondo senso di gratitudine per tutti gli operatori del servizio 118, dai dirigenti fino all’ultimo degli operatori, perché è grazie all’impegno di ognuno di loro se possiamo dare risposte concrete ai cittadini che hanno bisogno del 118. Il premio che abbiamo ricevuto oggi testimonia proprio il loro impegno e la loro professionalità, oltre all’ottimo livello raggiunto dal servizio".

" E’ un risultato importante che però non deve assolutamente rallentare il percorso di crescita e di miglioramento che è sempre necessario – aggiunge Spinelli –. La sanità deve essere una priorità assoluta della politica a tutti i livelli, da quello centrale a quelli periferici. Bisogna continuare a spendersi con impegno per ottenere risultati sempre migliori per i cittadini".

I pazienti gestiti dalla Centrale Empoli-Pistoia sono, in genere, centralizzati negli ospedali San Jacopo, santi Cosma e Damiano, San Giuseppe di Empoli e azienda ospedaliera di Careggi.

Insieme al presidente Spinelli, tra gli altri, sono intervenuti alla cerimonia anche Franco Doni, direttore Sds EmpoleseValdarnoValdelsa; Silvia Guarducci, direttore sanitario del presidio ospedaliero San Giuseppe di Empoli e Luca Masotti, direttore Soc Medicina Interna II dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli. Le certificazioni sono state consegnate alla Centrale dalla dottoressa Alessia Sartori, referente della Angels per il centro Italia.