Pontorme e Cortenuova Uniscono le Forze per Una Cena di Solidarietà

Se c’è di mezzo un bel gesto di solidarietà anche i più sentiti campanilismi vengono messi da parte. È ciò che è successo tra le frazioni empolesi di Pontorme e Cortenuova, che grazie all’associazione Borgo Pontormese e al Circolo Arci di Cortenuova hanno messo insieme le proprie forze per organizzare una cena di solidarietà, il cui ricavato sarà devoluto alle popolazioni dell’Emilia Romagna per affrontare i danni causati dall’alluvione di un mese fa.

"Speriamo ci sia una grande partecipazione, siamo sicuri che i nostri concittadini verranno numerosi, perché quando c’è da fare del bene pontormesi e cortenovesi sono sempre in prima fila – dicono gli organizzatori –. Ci siamo sentiti in dovere di organizzare un evento che potesse in qualche modo aiutare queste popolazioni, travolte da questa tragedia".

La cena si terrà mercoledì prossimo 5 luglio alle ore 20 nel parcheggio antistante il Circolo di Cortenuova (via del Ponte 24). Il prezzo è di 23 euro per gli adulti e 13 euro per i bambini fino a 12 anni, mentre per le prenotazioni è possibile telefonare entro domenica a Roberto al numero 338 8022160 o a Tiziana al 338 3051956.