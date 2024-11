Ponte sull’Elsa. Incontro pubblico per illustrare i lavori

Si chiama "Il progetto di ristrutturazione del Ponte sul fiume Elsa" ed è un appuntamento aperto al pubblico già programmato per le 21 di dopodomani al Centro I Macelli di Certaldo. L’incontro è stato organizzato dai Comuni di Certaldo, Gambassi Terme e San Gimignano, in collaborazione con la Città Metropolitana di Firenze. E si pone l’obiettivo di informare i cittadini residenti nelle tre realtà comunali in merito a come si svolgeranno, nei prossimi mesi, i lavori di ristrutturazione del ponte sull’Elsa. Saranno presenti il sindaco Giovanni Campatelli, il primo cittadino di Gambassi Sergio Marzocchi, il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci e la delegata alla viabilità per la Metrocittà (nonché sindaca di Fucecchio) Emma Donnini. All’incontro saranno presenti anche il progettista dei lavori e i tecnici della Città Metropolitana di Firenze, i quali potranno eventualmente rispondere alle domande dei presenti.