Ponte a Cappiano rivive il suo passato

Giornata interamente dedicata a rivivere l’atmosfera del Rinascimento quella organizzata oggi dalle 10 alle 23 dalla Granducale Contrada Cappiano. "Il ponte rivive" è il titolo della rievocazione storica ambientata nell’anno 1550, che si svolgerà al Ponte Mediceo di Ponte a Cappiano,con stand gastronomici, mercatino e mostra di antichi arti e mestieri, oltre a tanti giochi per grandi e piccini. Per tutto il giorno, per esempio, bambine e bambini potranno partecipare al laboratorio di pittura o cavalcare un pony, oltre a visitare la fattoria degli animali. Tra gli antichi giochi con cui si potranno cimentare i partecipanti, troviamo invece schiaccia la noce, tiro al barattolo e vari giochi di abilità. Dopo l’apertura del mercatino alle 10, la mattinata si svilupperà con l’esibizione del Gruppo Musici e Sbandieratori Piccoli Calligiani e lo spettacolo de "Il Cavallo Parlante". Entrambi gli appuntamenti saranno poi ripetuti anche nel pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30, quando si terrà invece la disfida rinascimentale per i bambini. In precedenza, però, dopo pranzo la manifestazione proseguirà con laboratori di balli rinascimentali a cura de "La Compagnia di Bizzarria d’Amore". A chiudere alle 19 un altro momento di balli rinascimentali. Durante la giornata sarà possibile partecipare anche ad una visita guidata al Ponte Mediceo.