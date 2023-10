Pnrr e dispersione. Incontro all’Enriques

Lotta alla dispersione scolastica. Questo il tema centrale dell’incontro, che martedì prossimo 10 ottobre si terrà nell’auditorium E.

Lambiase dell’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore F. Enriques di Castelfiorentino. L’incontro è realizzato nell’ambito del progetto “Pnrr-G.A.P. generare apprendimenti permanenti” ed è dedicato alle famiglie degli studenti per

presentare le attività correlate alle azioni di riduzione dei divari e contrasto alla

dispersione scolastica. L’appuntamento è per le ore 17.30, con la conclusione dell’evento che è prevista per le 19.30. Per informazioni è possibile telefonare allo 0571 6330834 o scrivere una email all’indirizzo fiis00200l@istruzione.it, oppure inviare una Pec a fiis00200I@pec.istruzione.it.