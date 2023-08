Più verde per il benessere Giardini terapeutici intorno agli ospedali

di Tommaso Carmignani

Mille metri quadri tra Empoli e Castelfiorentino, a cui se ne aggiungono i circa 20mila di Fucecchio. Sono i terreni che entreranno a far parte di un maxi progetto dell’Asl Toscana Centro per riforestare le aree nei dintorni di ospedali e strutture sanitarie, un piano messo in atto dall’azienda per contribuire alla lotta al cambiamento climatico. L’intervento si chiama "Forestiamo l’Ausl Tc!" e sarà portato avanti attraverso l’attivazione di protocolli e convenzioni con soggetti pubblici e privati. Il progetto, quindi, coinvolge tutti i presidi ospedalieri e territoriali che abbiano spazi idonei dove poter realizzare forme di "verde": dalle foreste, ai giardini terapeutici, alla semplice messa a dimora di alberi, arbusti o siepi. Ad Empoli lo spazio verde sarà realizzato in prossimità dell’argine del fiume Arno, dietro a via Tino da Camaino, e prevede la piantumazione di venticinque alberi su un terreno di cinquecento metri quadrati. A Castelfiorentino, invece, sarà messo a dimora lo stesso numero di piante in adiacenza all’ospedale Santa Verdiana. I benefici ottenibili dall’intervento sono molteplici: impatto positivo del verde sulla salute e benessere di pazienti e lavoratori; miglioramento del microclima urbano tramite naturale mitigazione delle temperature; contributo concreto alla lotta ai cambiamenti climatici, anche in conformità all’agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. A Fucecchio verranno sfruttati i ventimila metri quadrati di campi coltivati che si trovano in prossimità della Casa di Ventignano, dove saranno messe a terra circa duemila piante.

"Si tratta di un progetto particolarmente innovativo – ricorda il direttore amministrativo dell’azienda sanitaria, Lorenzo Pescini – che riveste un significato speciale perché ha come obiettivo finale il miglioramento del benessere dei nostri pazienti, dei loro familiari e di tutto il personale sanitario e non. Abbiamo un sogno: diventare l’Asl più verde d’Italia e faremo di tutto affinché ciò si realizzi anche attraverso l’attivazione di accordi con i Comuni, la Città Metropolitana, l’Università, l’associazionismo, le Fondazioni e la ricerca di finanziamenti pubblici e privati. Tutti insieme per creare nuovi spazi verdi, veri polmoni terrestri, funzionali per la collettività intera".

Ciascun intervento sarà oggetto di specifica progettazione esecutiva, che ne definirà compiutamente estensione, tipologia e numero di essenze, tenendo conto per ciascun sito delle peculiarità morfologiche, microclimatiche e del contesto ambientale in generale. Il progetto è stato concepito in forma aperta: ad aggi, è stato individuato un primo target di tredici interventi sulla base della prossimità alle strutture, ricadenti su tutte le zone ed aree della azienda Asl Toscana Centro.