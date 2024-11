Pista ciclopedonale completata. Ecco la ’Passeggiata in Rosa’ per inaugurare il nuovo tratto

Si è resa necessaria una variante, per completare il terzo lotto con lavori secondari inizialmente non previsti. Ma con l’inaugurazione di quest’ultimo tratto da circa un milione di euro di quadro economico che si concretizzerà stamani (nel corso della "Passeggiata in Rosa" organizzata dal Comune e da Astro Onlusper le 10.30) la pista ciclabile che da Sovigliana porta al centro sportivo di Petroio può considerarsi completata. A livello complessivo si tratta di un lavoro da oltre due milioni di euro suddiviso in tre lotti finanziati tramite l’accesso al bando per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie (il primo lotto) le risorse messe a disposizione in collaborazione fra Comune di Vinci e Città Metropolitana (secondo) e l’accesso alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (il terzo). Per un percorso protetto dalla lunghezza di circa tre chilometri che si snoda attraverso via Leonardo Da Vinci.

La variante dell’ultimo stralcio riguardava lievi modifiche al progetto iniziale: è stato previsto un nuovo attraversamento pedonale illuminato tramite due corpi illuminanti oltre alla sostituzione delle gabbionate previste da progetto esecutivo con la realizzazione di terre armate e alla realizzazione di un muro di contenimento gettato interamente in opera. "Si tratta di un intervento importante per la viabilità – ha chiosato il sindaco Daniele Vanni - un percorso sicuro e che favorisce la mobilità sostenibile dalla stazione di Empoli fino alla zona sportiva di Petroio".

G.F.