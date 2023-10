Piochi e Dante: Ricerca e Lezione sulla Commedia a Empolisi

EMPOLI

Si chiama "Le Similitudini Dantesche nella Commedia" l’opera letteraria della professoressa Letizia Piochi che sarà presentata oggi alle 18 all’auditorium di Palazzo Pretorio. Torna, dunque, in piazza Farinata degli Uberti l’associazione turistica Pro Empoli con un nuovo appuntamento. Con l’autrice dialogheranno Massimo Seriacopi, che ha curato la prefazione ai due volumi e l’editore Enrico Taddei. Piochi è stata docente di letteratura italiana e latina al liceo Pontormo di Empoli. Con “Come le pecorelle escon del chiuso”, si è aggiudicato il secondo premio ex-aequo del premio letterario internazionale Città di Montevarchi per la saggistica. L’ultima sua opera, "è frutto di una ricerca sistematica aggiornata inerente alla figura retorica più utilizzata dal poeta all’interno della sua cantica infernale. I criteri del procedimento, attuati dalla professoressa, si basano sulla spiegazione della collocazione di ogni similitudine nel testo del canto e nel contesto di riferimento, poiché questi elementi offrono indicazioni preziose per comprendere la funzionalità dei paragoni attuati".