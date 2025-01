Per l’ex cinema La Perla è l’anno della rinascita

La funzione di teatro sarà assorbita dal "Ferruccio". Quale futuro aspetta, dunque, il cinema La Perla? Quel che è certo è che non ci sarà alcun sipario da alzare. E’ un argomento sensibile, quello legato al cinema La Perla, molto caro agli empolesi. Le serrande dei locali di via de’Neri si sono abbassate nel 2019. La pandemia poi, non ha aiutato la ripresa. Diventata negli anni inagibile, ora la struttura è pronta per essere rilanciata. Con una nuova destinazione che non prevede proiezioni e pop corn.

Si sono conclusi i lavori per la messa in sicurezza dell’edificio, interventi di adeguamento strutturale al tetto, con la sistemazione dei controsoffitti, il ripristino dei bagni e dei corridoi, lavori costati 110mila euro. Tanto vale l’investimento per dare una seconda vita alla Perla. "Entro l’anno – garantisce l’assessore Bensi – il percorso sarà definito, con i soggetti pronti per la nuova gestione. Stiamo individuando le persone con cui intraprendere una collaborazione".

L’idea del Comune resta quella di affidare la gestione per valorizzare lo spazio, aprendolo ai giovani con tante attività ricreative. "Sarà lo spazio delle politiche giovanili per eccellenza - conferma Matteo Bensi - Un luogo aperto che perderà l’originaria funzione del cinema, per trasformarsi in un contenitore di iniziative, eventi, studio, incontro, aggregazione, spettacolo, musica, orientamento". Ora, a lavori conclusi, il termine di scadenza c’è. E’ una promessa agli empolesi. Questo, per La Perla, sarà l’anno della rinascita. Y.C.