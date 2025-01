“Per disgrazia ricevuta“ a Marcialla

CERTALDOTorna ad aprirsi il sipario del Teatro Regina Margherita di Marcialla sul teatro popolare toscano: stasera alle 21.30 e domani alle 17 risate assicurate con la compagnia teatrale di Marcignana, che porterà in scena “Per disgrazia ricevuta“. Si tratta di una commedia brillante in vernacolo fiorentino, in tre atti, di Mario Marotta, ambientata in un appartamento di una casa nella periferia fiorentina di fine anni Sessanta. L’appartamento è grande, tant’è che vi abitano due famiglie: una di Ernani Faggioli e l’altra di Filippo Faggioli, i due sono cugini e spesso si trovano a dover sedare situazioni di contrasto create dalle rispettive consorti: la signora Rosa (moglie di Ernani) e la signora Fidelia (moglie di Filippo). Ernani e sua moglie Rosa hanno una figlia, Lella, la quale frequenta l’università con il suo ragazzo Jimmy, un giovane con una filosofia di vita tutta particolare. La signora Fidelia è aiutata nel suo lavoro domestico da una serva piercola e spesso distratta, Evelina. Le vicende dei suddetti personaggi si intrecceranno con quelle di un cappuccino (Padre Rosario), di una dottoressa (Alda Vannucci), di un commissario di polizia (Maresciallo Caputo) e del signor Mario Cappelli. Per informazioni è possibile telefonare allo 055 8074348 o scrivere a [email protected]. Tutto il programma in dettaglio sul sito www.teatromargherita.org.