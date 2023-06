Pelle al vegetale, tra promozione e circolarità: l’evento di Tokyo

Il Consorzio vera pelle italiana conciata al vegetale ha presentato all’istituto italiano di Cultura a Tokyo l’evento ’Welcome to 2050’. L’iniziativa ha portato anche in Giappone la ricerca ’Bio-Based by Nature’ presentata nei mesi scorsi a Lineapelle, che ha misurato la circolarità della pelle al vegetale rispetto ai materiali alternativi.

Nella Exhibition Hall è stata aperta al pubblico la mostra: un’installazione ispirata a una sfilata in cui le “modelle” indossavano borse realizzate con i vari materiali analizzati dalla ricerca dichiarandone il relativo grado di bio-compatibilità misurata. Guardando ai numeri, la ricerca ha confermato che le pelli analizzate, trattate con estratti vegetali secondo il disciplinare di Produzione del Consorzio raggiungono contenuti di carbonio bio-based intorno a una media del 95%, collocandosi nella fascia più alta (80% - 100%) dei materiali di origine biologica contemporanei come cotone e lana.